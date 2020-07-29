Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan, Kurban Bayramı mesajı Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, vatandaşların bayram sürecinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamalarını istedi.

Beypazarlıların bayramını tebrik eden Kaplan, bayramın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini de diledi.

Kaynak: AA