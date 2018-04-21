Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Doğaseverlere Davet

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, doğa ile buluşmak isteyenleri Karagöl Tabiat Parkı'na davet etti.

Başkan Kaplan, çam ormanları ile çevrili Karagöl'ün her mevsim doğaseverleri bungalov evleri, gezi parkuru ve temiz havasıyla ağırladığını kaydetti.

Kaplan, bölgede konaklamak ya da güzel bir hafta sonu geçirmeyi planlayanların Beypazarı Belediyesi yetkilileri ile iletişim kurabileceğini de belirtti.