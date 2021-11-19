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Beypazarı-Ankara kara yolu ağaçlandırılıyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı-Ankara kara yolu ağaçlandırılıyor

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe girişinden itibaren Ankara yönüne doğru, kara yolu kenarlarına fidan dikimi gerçekleştirdi.

ANKARA (AA) - Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe girişinden itibaren Ankara yönüne doğru, kara yolu kenarlarına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ilçe Kapıağzı bölgesinden başlamak üzere Azmak mevkisi ve Gömleksiz Jöprüye kadar olan güzergaha fidan dikimi başlattığını bildirdi.

Fidan dikim çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Oktay Erdoğan ve Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, Fidanlık Şefliğine vekalet eden Zeki Görgülü'den bilgi aldı.

Zeki Görgülü, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında, başlatılan çalışmanın devamı olarak fidan dikiminin yapıldığını ve D-140 kontra kesim nolu 15 kilometrelik yol boyunca 4-10 yaş arası, karaçam, sedir, selvi, mavi selvi ve akasya türü fidan dikiminde bulunduklarını ve halen çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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