Beypazar'nda aşevinden fakirlere sıcak yemek - Haberler
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Beypazar'nda aşevinden fakirlere sıcak yemek

Beypazar'nda aşevinden fakirlere sıcak yemek
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aşevi, fakirlerin karnını doyuruyor.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aşevi, fakirlerin karnını doyuruyor.

Aşevinden yaralanan 375 kişi, soğuk kış günlerinde görevlilerin evlerine getirdiği sıcak yemekle karnını doyuruyor.

Zafer Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki İrfan Karademir, yetkililere teşekkür etti.

Öğle ve akşam yemeğinin sefertasları içinde evine kadar getirildiğini belirten Karademir, "Herkesten Allah razı olsun. Devletimiz bizi gözetiyor, aç ve açıkta bırakmıyor." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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