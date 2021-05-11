Beyparazı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'dan aşevine ziyaret
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Beyparazı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'dan aşevine ziyaret

Beyparazı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'dan aşevine ziyaret
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ramazan nedeniyle yoğun mesainin harcandığı aşevinde incelemelerde bulundu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ramazan nedeniyle yoğun mesainin harcandığı aşevinde incelemelerde bulundu.

Beraberindeki belediye meclis üyesi Aydın Gökmen ile geldiği AŞ evinde ramazanın ilk gününden itibaren yoğun mesai harcayan işçilerle buluşan Kaplan, özverilerinden dolayı aşevi çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kaplan, ramazanın ilk gününden itibaren çalışmalar yürüterek ihtiyaç sahibi evlere sıcak yemek ulaştırıldığını kaydetti.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin "iftarda ne yiyeceğiz" derdini ortadan kaldırdıklarını dile getiren Kaplan, "Burada gerçekten önemli bir çalışma yapılıyor. Her gün sefertasları ile 350-400 haneye 3 çeşit yemek servisi yapıyoruz. Tüm personele teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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