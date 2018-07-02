Beyonce Sahnede Mahsur Kaldı, Operasyonla Kurtarıldı

Dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z, birlikte çıktıkları On The Run II adlı turne kapsamında Polonya'nın Varşova kentinde konser verdi. Konser sırasından sahnenin arızalanması nedeniyle mahsur kalan şarkıcı sahneden güçlükle indirildi.

MERDİVEN YARDIMIYLA KURTARILDI

30 Haziran'dagerçekleşen konserde 36 yaşındaki ABD'li şarkıcı, performansının bir parçası olarak öne çıkan uçma sahnesi için kurulan platform arızalanınca zor anlar yaşadı. Arıza sonrası organizasyon ekibi ve sahne çalışanları, bir merdiven getirerek Beyonce'yi yüksek platformdan aşağı indirdi.

HAYRANLARI DESTEK VERDİ

Sahnede sıkıntılı anlar yaşayan ve gerçekleştirmek istediği şov yarıda kesilen Beyonce'yi hayranları desteklemeye devam etti. Ünlü şarkıcı merdivenlerden inerken hayranları ona "Beyonce" diye tezahürat ederek cesaretlendirdi.

KONSERİNE DEVAM ETTİ

Mayo kostümü ve yüksek topuklu ayakkabısıyla merdivenden aşağı inen şarkıcı, konserine devam etti.