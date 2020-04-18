Beyoğlun'da 659 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı
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Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Yerel

Beyoğlun'da 659 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı

Beyoğlun'da 659 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı Beyoğlu Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerini unutmadı Beyoğlu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 659 aileye Raman ayı öncesinde erzak yardımında bulunmaya başladı.

18.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:51
Beyoğlun'da 659 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı

Beyoğlun'da 659 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı

Beyoğlu Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerini unutmadı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 659 aileye Raman ayı öncesinde erzak yardımında bulunmaya başladı. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yardımlarımızı Arefe gününe kadar sürdüreceğiz" dedi.

Yeni Tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Beyoğlu Belediyesi bu süreçte evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Belediye Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Market Lojistik Destek Merkezinde hazırlanan, içerisinde temel gıda malzemelerinin yanı sıra maske eldiven ve kolonyanın bulunduğu paketler ihtiyaç sahibi 659 aileye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Araçlara yüklenen malzemeler önceden belirlenmiş adreslere götürüldü. Belediye başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin müdürleri yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıttı.

"Yardımlarımız Arefe gününe kadar sürecek"

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımların Arefe gününe kadar süreceğini söyleyen Haydar Ali Yıldız, "Yaklaşık 45 gündür ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren bir pandemi durumu var. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, oluşturulan Bilim Kurulu, hem merkezi hükümet tarafı hem de yerel yönetimler belediyeler olarak bizler bu süreçte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir yandan da temizlik hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Bu dönemde özellikle dezenfektasyon çalışmalarını Beyoğlu'nun bütün noktalarına taşımış olduk. Beyoğlu Belediyesi olarak ikinci başlığımız da yardımlardı. Salgın döneminde yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız oldu, bu vatandaşlara yardımların ulaştırılması konusunda yoğun bir gayret içerisindeyiz" dedi.

"Ramazan geliyor, ayrı bir huzur iklimi ve bereketiyle geliyor"

Saha çalışmaların devam ettiğin bilgisini veren Başkan Yıldız, "Bugün Beyoğlu Belediyesi olarak sahada temizlik görevlisi olarak çalışan ve yardımları ulaştıran arkadaşlara bir moral bir destek olsun, hem de talepte bulunan arkadaşların talepleri en kısa sürede yerine getirilsin diye başta biz olmak üzere belediyemizin bütün başkan yardımcılarımız, müdürlerimizin tamamı ve altında çalışan şeflerimiz, yani kapalı alanda çalışan tüm personellerimizle bu seferberliği başlatıyoruz. İnşallah bugün 650 aileye bu yardımları ulaştırmış olacağız. Ramazan geliyor, ayrı bir huzur iklimi ve bereketiyle geliyor. Bu kampanya ile Arefe gününe kadar yardımlarımızı herkesin evine ulaştıracağız. Bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız, İnşallah" dedi.

Kaynak: İHA

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