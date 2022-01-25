Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı - Haberler
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Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı

Beyoğlu zabıtası, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı

Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Halk Ekmek büfeleri önünde soğukta bekleyen vatandaşlara ekmek dağıttı.

Piripaşa Kalaycıbahçe Meydanı ve Kasımpaşa Halk Ekmek büfeleri önünde soğuk havada sırada bekleyen vatandaşlara, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerince çevredeki fırınlardan temin edilen ekmek dağıtıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa Halk Ekmek büfesi önünde ekmek gelmediği için beklemek zorunda kalan komşularımıza civardaki fırınlardan ekmek temin edip ücretsiz dağıttık. Yetmeyen komşularımızı fırınlara yönlendirip ekmeklerini ücretsiz temin ettik. El ele, gönül gönüle zoru kolay kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

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