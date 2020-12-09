Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor

09.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:04
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç'in kıyısında hayata geçirilen 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' ile kültür sanatın kalbi Hasköy Sahil'de atacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç'in kıyısında hayata geçirilen 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' ile kültür sanatın kalbi Hasköy Sahil'de atacak. Sinema gösterimlerinden tiyatroya, söyleşilerden sergilere kadar birçok alanda etkinliklere ev sahipliği yapacak olan merkez, yakın zamanda İstanbulluların hizmetine sunulacak.

Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor. Beyoğlu Belediyesi, gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinin kültürel aktivitelere daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini hayata geçirdi. Haliç'in kıyısında kurulan yeni 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' yakın zamanda İstanbulluların hizmetine açılacak. Sinema gösterimlerinden tiyatroya, söyleşilerden sergilere kadar birçok alanda etkinliklere ev sahipliği yapacak olan merkez ile kültür ve sanatın kalbi Hasköy'de atacak. Kurulumu devam eden 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

"Çocuklarımız için bütün imkanları seferber ediyoruz"

Beyoğlu Belediyesi olarak gençlerin kültür sanat faaliyetlerine daha çok katılabilmelerini sağlamak amacıyla uzun süredir yeni bir arayış içerisinde olduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu amaç doğrultusunda şu anda Halıcıoğlu Köprüsünün hemen yanında Beyoğlu Belediyesi'ne ait etkinlik alanında büyük bir çadır kuruyoruz. Burada Beyoğlu Belediyesi olarak gençlerimiz için, çocuklarımız için, Beyoğlulu hemşehrilerimiz için bütün imkanları seferber ediyoruz. Burada bir kültür merkezini, bir gösteri merkezini inşa etmiş bulunmaktayız. Bundan sonra burada cep sineması, tiyatrolar, galeriler, sergi alanları olacak. Her türlü söyleşiler, kültür sanat söyleşileri burada yapılabilecek" dedi.

"Kültür sanat ve gösteri merkezini yakın zamanda faaliyete geçirmiş olacağız"

Başkan Yıldız, "Gençlerin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek olması, sinema izleme imkanlarının olacak olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Beyoğlu Belediyesi olarak Haliç'in hemen kıyısında inşa ettiğimiz Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'ni yakın bir zamanda faaliyete geçirmiş olacağız. Her şey Beyoğlu'nun gençleri, çocukları ve geleceği için. Maske ve mesafe kuralını ihmal etmeyelim. Sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor
Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gürsu kültür merkezi'ne kavuşuyor
Gürsu kültür merkezi'ne kavuşuyor
Atatürk Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor
Atatürk Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor
El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim
El sanatları merkezi Avanos'ta sessizlik hakim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:33:00. #1.15#
title