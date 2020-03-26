Beyoğlu Vefa Destek Grubu hasta ve yaşlıların hizmetinde Beyoğlu'nda korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Beyoğlu Vefa Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Beyoğlu'nda korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Beyoğlu Vefa Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı Beyoğlu'nda, vatandaşların alınan tedbirlerden olumsuz etkilenmemesi için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Beyoğlu Belediyesi, tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Beyoğlu Vefa Destek Grubu'nu kurdu. Beyoğlu Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerinden çıkmadan karşılanıyor.

Evlerinden çıkmadan ihtiyaçları karşılanıyor

Beyoğlu Vefa Destek Grubu, Beyoğlu Belediyesi'nin çağrı merkezini veya Beyoğlu Kaymakamlığının iletişim merkezini arayarak talepte bulunan vatandaşların hizmetine koşuyor. Yardım isteyen yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine giderek siparişlerini alan ekipler, vatandaşların market alışverişlerinden maaşlarının çekilmesine kadar dışarıda ne ihtiyacı varsa yerine getiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA