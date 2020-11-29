Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
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Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

29.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:20
Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu ve Üsküdar'da korsan otoparkçılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nde korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen şüpheli İsmet D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Ekipler, Üsküdar Çamlıca Tepesi Sokağı'nda ise yol üzerinde park eden araçlardan ücret istediği tespit edilen Onur Ç'yi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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