Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki operasyonu
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Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki operasyonu

13.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:07
Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki operasyonu

BEYOĞLU ve Ümraniye'de yapılan operasyonda şişe ve bidonlar içinde sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU ve Ümraniye'de yapılan operasyonda şişe ve bidonlar içinde sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. 

Son zamanlarda artan sahte içki ölümleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda belirlenen Ümraniye ve Beyoğlu'ndaki adreslere baskınlar düzenlendi. 

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve işyerine ait depoya kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı operasyonda 75 adet 1 litrelik şişeler içine konulmuş sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi İlyas C. ise gözaltına alındı. 

Ümraniye Madenler Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, içinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 adet bidon, 325 adet boş şişe ve kapağı ele geçirildi. Polis ekipleri, adreste bulunan Kazım Engin K.'yi gözaltına aldı. 


- İstanbul
Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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