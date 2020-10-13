Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imal eden 2 kişi yakalandı
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Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imal eden 2 kişi yakalandı

13.10.2020 22:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:23

Beyoğlu ve Ümraniye'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu ve Ümraniye'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, son günlerde yurt genelinde artan sahte içkiden ölümlere ilişkin çalışma başlattı.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin deposundan sahte içki satıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 75 adet 1 litrelik şişeler içerisinde sahte içki ele geçirildi, iş yeri sahibi İlyas C. gözaltına alındı.

Ümraniye Madenler Mahallesi'ndeki bir ikamette ise içinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 bidon ile 325 boş çeşitli boy ve ebatlarda şişe ve çok sayıda şişe kapağı ele geçirildi. Evdeki Kazım Engin K. gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imal eden 2 kişi yakalandı
Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imal eden 2 kişi yakalandı
Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imal eden 2 kişi yakalandı
Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imal eden 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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