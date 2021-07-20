BEYOĞLU VE SULTANBEYLİ'DE KAÇAK KESİMLER
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BEYOĞLU VE SULTANBEYLİ'DE KAÇAK KESİMLER

BEYOĞLU VE SULTANBEYLİ'DE KAÇAK KESİMLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiğine dair uyarılara rağmen kaçak kesimler devam ediyor.

İstanbul'da kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiğine dair uyarılara rağmen kaçak kesimler devam ediyor. Beyoğlu ve Sultanbeyli'de bazı kişiler, sokak araları ve ormanlık alanlarda, hijyenden yoksun kesim yaptı. 

Beyoğlu'nda, Piyalepaşa Bulvarı'nda, oto yıkama yapılan iş yerinin bahçesinde hijyen kurallarına uyulmadan kurban kesimi yapıldı. Aileleriyle birlikte kesim alanına gelen çocukların kurban kesimini, tribünden maç izler gibi izlemesi dikkat çekti. Ayazağa'da da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ormanlık alanda kurban kesimi devam etti. Kurbanını belediyelerin gösterdiği alanlarda kesmek istemeyen bazı vatandaşlar ormanlık alanda hem kurban kesti hem de piknik yaptı.Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde ise sokak aralarında yapılan kurban kesimleri drone ile havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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