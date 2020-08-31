BEYOĞLU VE ŞİŞLİ'DE KADINLARI HEDEF ALAN MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAMERADA İstanbul'da, motosikletli iki kişi, iki ayrı ilçede iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarken, bir kapkaç ise girişimde kaldı.

İstanbul'da, motosikletli iki kişi, iki ayrı ilçede iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarken, bir kapkaç ise girişimde kaldı. Kapkaççıların bir kadının cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, motosikletli iki kişi, Beyoğlu ve Şişli'de 3 ayrı kapkaç girişiminde bulundu. İlk kapkaç, 08.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen motosikletli iki kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen bir kadının yanına yaklaşarak cep telefonunu aldılar. Talihsiz kadın bağırarak çevreden yardım isterken, kapkaççılar Okmeydanı yönüne kaçtılar. Motosikletli kapkaççılar, ilk kapkaçtan kısa bir süre sonra bu kez de Örnektepe'de ortaya çıktı. Sokakta yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan kapkaççılar, cep telefonunu almayı başaramayınca hızla olay yerinden kaçtı.

2. KAPKAÇ ŞİŞLİ'DE

İlk kapkaçtan yaklaşık 1.5 saat sonra Şişli Akar Caddesi'nde bir kez daha ortaya çıkan kapkaççılar, bu defa telefonda konuşarak yürüyen bir kadını gözlerine kestirdiler. Kapkaççılar, motosikletle yanına yaklaştıkları kadının elindeki telefonu hızlıca aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştılar. Son yaşanan kapkaç olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kadının cep telefonuyla konuşurken motosikletli iki kişinin yanına yaklaştığı görülüyor. Uygun bir anı bekleyen kapkaççılar, kadının kulağına tuttuğu telefonu alarak olay yerinden hızlıca kaçıyorlar.

Kameralara da yansıyan kapkaçın mağduru olan kadın Şişli Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Talihsiz kadın "Telefonla konuşurken elimden telefonumu aldılar. Motosikletli iki kişiydiler. Bugün orada yaşanan 3'üncü gasp olayı" dedi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen kapkaççıların yakalanması için çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA