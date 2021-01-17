Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi

Beyoğlu ve Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerlerinde kumar oynayan 42 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri mühürlendi.

Beyoğlu ve Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerlerinde kumar oynayan 42 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta 02.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Dernek olarak faaliyet gösteren adrese çok sayıda kişinin girip çıktığı belirleyen ekipler, içerideki 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 79 bin 787 lira idari para cezası uygularken, adres mühürlendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 16 Ocak'ta Hamidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese gitti. Masaların etrafında bulunan 19 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 65 bin 911 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı