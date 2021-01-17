Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi

17.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:30

Beyoğlu ve Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerlerinde kumar oynayan 42 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri mühürlendi.

Beyoğlu ve Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerlerinde kumar oynayan 42 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerleri mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta 02.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Dernek olarak faaliyet gösteren adrese çok sayıda kişinin girip çıktığı belirleyen ekipler, içerideki 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 79 bin 787 lira idari para cezası uygularken, adres mühürlendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 16 Ocak'ta Hamidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese gitti. Masaların etrafında bulunan 19 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 65 bin 911 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi
Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi
Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi
Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Can Yaman Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Metin Oktay Mesut Bakkal Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu ve Kağıthane'de kumar oynatan iş yerleri mühürlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:43:32. #1.14#
title