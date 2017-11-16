Beyoğlu ve İstiklal'deki Altyapı Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde altyapı, çevre düzenleme ve tramvay raylarını yenileme çalışmaları kapsamında "nostaljik tramvay" yoluna yeşil çuha döşendi.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde açık kazıya kökten son verecek altyapı sistemi kurulumu ile tramvay raylarının yenilenmesi amacıyla 13 Ocak'ta başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında bugün "nostaljik tramvay" hattı yoluna belediye ekipleri tarafından yeşil çuha döşendi. Yeşil çuha döşeme işlemi, meydan tarafında, İstiklal Caddesi'nin orta kısımlarında ve Tünel bölgesinde yapıldı.