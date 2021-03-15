Beyoğlu ve Beşiktaşta 'Martı' kazaları

BEŞİKTAŞ ve Taksim Meydanı'nda meydana gelen martı kazalarından üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, kiraladığı 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter ile turistlere çarptı. Martı kullanan başka bir kişi ise bir minibüse arkadan çarparak hafif yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi kiraladığı 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter ile gezerken önce erkek, daha sonra da kadın turiste çarptı. Martının çarptığı kadın, kazanın etkisi ile yere savrulurken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. İki turist de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Turistler, martı kullanan kişiden şikayetçi olmadı.

"BİLEREK YAPIYOR"

Martıyı kullanan kişinin bilerek insanlara çarptığını iddia eden bir vatandaş ise "Demin bir beyefendiye çarptı. Kalktı gülerek bu tarafa geldi. Bize de çarpacağını anladım, kenara çekildim. Teyzeye çarptı. Bilerek yapıyor demek ki." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞTA DA BAŞKA BİR KAZA YAŞANDIBir kaza da Cuma günü Beşiktaş'ta yaşandı. Martı kullanan genç bir kız, trafiğin yoğunlaştığı noktada araçların arasından gitmeye başladı. Kullandığı martının kontrolünü kaybeden kız sonra da minibüse çarptı. Kazada genç kız hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı