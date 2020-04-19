Beyoğlu ve Beşiktaş yasağın ikinci gününde de boş kaldı KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Yasak nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise boş kaldı.

SAHİLLER DE BOŞ

Yasağa uyan vatandaşlar dışarı çıkmayınca sahiller de boş kaldı. Bebek Arnavutköy sahilde de kimse dışarı çıkmadı.

DENETİMLER DEVAM EDİYORSokağa çıkma yasağına karşı polisin denetimleri de devam ediyor. Beşiktaş Meydanı'nda önlem alan Polis ekipleri izini olmayanların sokağa çıkmaması için denetim yapıyor.

Kaynak: DHA