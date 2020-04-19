BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE BOŞ KALDI
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Taksim, DHA, Güncel

BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAKoronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor.

19.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:28
BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Yasak nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise boş kaldı. 

SAHİLLER DE BOŞYasağa uyan vatandaşlar dışarı çıkmayınca sahiller  de boş kaldı. Bebek Arnavutköy sahilde de kimse dışarı çıkmadı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkma yasağına karşı polisin denetimleri de devam ediyor. Beşiktaş Meydanı'nda önlem alan Polis ekipleri izini olmayanların sokağa çıkmaması için denetim yapıyor.

Kaynak: DHA

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