BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA MASKE DENETİMİ
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BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA MASKE DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Beyoğlu ve Beşiktaş'ta denetimler yapıldı.

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Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Beyoğlu ve Beşiktaş'ta denetimler yapıldı. Denetim sırasında sigara içerken yakalanan kadın sadece ben mi içiyorum herkes içiyor diyerek polislere tepki gösterdi.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yer alan kısmi kapanma dün uygulamaya konuldu. İki hafta sürecek olan önlemler kapsamında 19.00-05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün ise kısıtlama öncesi Beyoğlu ve Beşiktaş'ta denetimler yapıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Taksim meydanındaki denetimi sırasında sigara içen bir kadın polis ekiplerini görünce sigarayı yere attı. Polisin durduğu kadın sadece ben mi içiyorum herkes içiyor onlara neden yazmıyorsunuz şeklinde tepki verdi. Polis ekipleri ise kadına yasak olmasına rağmen meydanda sigara içmesi nedeniyle ceza yazdı.

Beşiktaş'ta ise polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokakları gezerek maske takmayanları uyardı. Polis aracından ise 19.00'da başlayacak olan kısıtlama öncesi uyarı anonsları yaptı.

BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA MASKE DENETİMİ
BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA MASKE DENETİMİ
BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA MASKE DENETİMİ
BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA MASKE DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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