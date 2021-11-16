"Beyoğlu Sinema Sınıfı" söyleşileri bugün başlıyor

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından "Beyoğlu Sinema Sınıfı" kapsamında söyleşiler düzenlenecek.

Yönetmen Nisan Dağ, Ezel Akay ve film müzikleri yapımcısı Rahman Altın'ın yer alacağı program, katılımcılara bilgi aktarımının sağlanacağı açık bir derslik özelliği taşıyor.

Beyoğlu Grend Pera/ Cercle d'Oirent'de gerçekleştirilecek söyleşilerde sinemaseverler hem merak ettikleri sorulara yanıt bulacak hem de bağımsız film yapım süreci, sinemada İstanbul'un mekan olarak kullanımı ve film müzikleri gibi konularda sinemacıların deneyim ve bilgilerine ulaşma fırsatı yakalayacak.

Program kapsamında bugün Yönetmen Nisan Dağ, "Bağımsız film Yapımı Sürecinde Yönetmenin Yolculuğu" başlıklı konuşma yaparken, 18 Kasım'da yönetmen Ezel Akay, "İstanbul'u Bir Plato Olarak Kullanmak" başlığı altında konuşacak.

Müzisyen Rahman Altın ise 20 Kasım'da "Film Müziği Yapım Süreci"ni anlatacak.

Gelecek ayın konu başlığının edebiyat olarak belirlendiği söyleşiler, halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar İBB Kültür'ün sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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