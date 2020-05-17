Beyoğlu sahada, ekipler kuaför denetiminde AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunu yoğun hizmet ve denetleme çalışmalarıyla geçirdi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunu yoğun hizmet ve denetleme çalışmalarıyla geçirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun incelemelerde bulunduğu Selahattin Eyyubi Mahallesindeki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Beyoğlu ayrıca semt pazarında fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ve Ramazan ayı önlemleri kapsamında denetimlerini hafta sonunda da sürdürdü. Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekipleri, halkın hak ettiği hizmetleri sağlıklı koşullarda alabilmesi için sahadaydı. Başkan Beyoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı Bağcılar Mahallesinde kurulan semt pazarında hijyen, sosyal mesafe ve fiyat denetiminde bulunarak esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. Salgına karşı önlemlere uyulması gerektiği nı dile getiren Beyoğlu, "Ne panik ne ihmal,tek çaremiz tedbirlere uymak.Mücadeleyi hiç bir şekilde aksatmayalım" mesajını verdi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesinde asfaltlama tamamlandı

Başkan Beyoğlu, 20 yıl sonra asfalt hizmeti ile tanıştırdıkları 20 bin nüfuslu Selahaddin Eyyubi Mahallesinde tamamlanan asfaltlama hizmetlerinin son durumunu inceleyerek başarılı şekilde gerçekleşen hizmetten dolayı ekiplere teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu'nun günler sonra hizmete başlayan ilçedeki kuaförler için görevlendirdiği zabıta ekipleri ise kentin günlük ticaretteki kalbi sayılan Sakarya Caddesinde denetleme ve hijyen kontrolü görevine çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen kurallarla ilgili iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve maske denetiminde bulunan zabıta ekiplerinin çalışması kuaför esnafından tam not aldı.

Kuaför Esnafından Teşekkür Mesajları

Kadın kuaförü Suna Ekin, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimi değerli ve yerinde bulduklarını vurgulayarak yeni tip korona virüs önlemlerine uymanın herkesin yararına olduğunu kaydetti.

Erkek kuaförü İlhan Aydın ise "Sağlık her şeyden daha önemli. Hepimiz kurallara uymak zorundayız. Bağlar Belediyesine denetimler için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışmaya imza atıyorlar" diye konuştu.

Bağlar Belediyesi hafta sonunda ayrıca bir kırsal mahalle ve mezraya yol kazandırdı. İlçe genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerden Tomat Mahallesi ve mezralarında yeni yerleşim yerlerinin yol yapım çalışmaları başarıyla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vatandaşlar yapılan yol hizmeti nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA