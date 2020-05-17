Beyoğlu sahada, ekipler kuaför denetiminde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu sahada, ekipler kuaför denetiminde

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunu yoğun hizmet ve denetleme çalışmalarıyla geçirdi.

Beyoğlu sahada, ekipler kuaför denetiminde
17.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:25

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunu yoğun hizmet ve denetleme çalışmalarıyla geçirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun incelemelerde bulunduğu Selahattin Eyyubi Mahallesindeki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Beyoğlu ayrıca semt pazarında fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ve Ramazan ayı önlemleri kapsamında denetimlerini hafta sonunda da sürdürdü. Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekipleri, halkın hak ettiği hizmetleri sağlıklı koşullarda alabilmesi için sahadaydı. Başkan Beyoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı Bağcılar Mahallesinde kurulan semt pazarında hijyen, sosyal mesafe ve fiyat denetiminde bulunarak esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. Salgına karşı önlemlere uyulması gerektiği nı dile getiren Beyoğlu, "Ne panik ne ihmal,tek çaremiz tedbirlere uymak.Mücadeleyi hiç bir şekilde aksatmayalım" mesajını verdi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesinde asfaltlama tamamlandı

Başkan Beyoğlu, 20 yıl sonra asfalt hizmeti ile tanıştırdıkları 20 bin nüfuslu Selahaddin Eyyubi Mahallesinde tamamlanan asfaltlama hizmetlerinin son durumunu inceleyerek başarılı şekilde gerçekleşen hizmetten dolayı ekiplere teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu'nun günler sonra hizmete başlayan ilçedeki kuaförler için görevlendirdiği zabıta ekipleri ise kentin günlük ticaretteki kalbi sayılan Sakarya Caddesinde denetleme ve hijyen kontrolü görevine çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen kurallarla ilgili iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve maske denetiminde bulunan zabıta ekiplerinin çalışması kuaför esnafından tam not aldı.

Kuaför Esnafından Teşekkür Mesajları

Kadın kuaförü Suna Ekin, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimi değerli ve yerinde bulduklarını vurgulayarak yeni tip korona virüs önlemlerine uymanın herkesin yararına olduğunu kaydetti.

Erkek kuaförü İlhan Aydın ise "Sağlık her şeyden daha önemli. Hepimiz kurallara uymak zorundayız. Bağlar Belediyesine denetimler için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışmaya imza atıyorlar" diye konuştu.

Bağlar Belediyesi hafta sonunda ayrıca bir kırsal mahalle ve mezraya yol kazandırdı. İlçe genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerden Tomat Mahallesi ve mezralarında yeni yerleşim yerlerinin yol yapım çalışmaları başarıyla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vatandaşlar yapılan yol hizmeti nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı Haber
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ebru Şallı Sinem Kobal Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kız Çocuk Adana Avrupa
Şu an buradasınız: Beyoğlu sahada, ekipler kuaför denetiminde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 14:21:03. #1.15#
title