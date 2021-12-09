Beyoğlu polisi Taksim'de KADES uygulamasını tanıttı - Haberler
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Beyoğlu polisi Taksim'de KADES uygulamasını tanıttı

Beyoğlu polisi Taksim'de KADES uygulamasını tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polis ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dolaşarak kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Polis ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dolaşarak kadınlara Kades uygulamasını anlattı. Polisten uygulama hakkında bilgi alan bir kadın, "Uygulama sayesinde bazı kadınların çeşitli olaylardan kurtulduğunu gördüm" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için hazırlanan KADES (Kadın Destek Uygulaması) sayesinde, kullanıcılar hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyor. Bu sayede kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesi ve kadınlara bu anlamda yardım edilmesi amaçlanıyor. Kadınların uygulamayı nasıl indirip kullanacağının öğretilmesi için emniyet güçleri bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün de, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dolaşarak kadınlara KADES hakkında bilgi verdi. Ekipler meydanda ve caddedeki kadınlara, üzerinde uygulamanın nasıl kullanılacağını ve uygulama ile neler yapılabileceğini gösteren bir broşür dağıttı.

"Uygulama sayesinde bazı kadınların çeşitli olaylardan kurtulduğunu gördüm"

KADES sayesinde olumsuz şeyler yaşamaktan kurtulan kişilerin olduğunu söyleyen bir kadın, "Twitter'da ve birkaç yerde bazı kadınların bu uygulama sayesinde çeşitli olaylardan kurtulduklarına dair paylaşımlar gördüm. Bu sebeple, polisleri görünce bilgi edinmek için broşür aldım" dedi. Polisin bilgi verdiği bir başka kadın ise, "Gerçekten çok güzel bir uygulama ve özellikle sık sık tekrarlanması akılda yer ediyor. Keşke bunlara gerek kalmasa. Ama çok büyük desteği olduğuna kesinlikle eminim" diye konuştu. - İSTANBUL

Beyoğlu polisi Taksim'de KADES uygulamasını tanıttı

Beyoğlu polisi Taksim'de KADES uygulamasını tanıttı

Beyoğlu polisi Taksim'de KADES uygulamasını tanıttı

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