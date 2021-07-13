Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı

Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı.

Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı. 39 milyon liraya mal olacak okulun içerisinde 42 adet derslik, 10 adet laboratuvar ve çeşitli atölyelerin bulunması planlanıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Piyalepaşa Mahallesi'nde, "Beyoğlu Ortaokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. 39 milyon liraya mal olacak okulun temel atma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Beyoğlu muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Vali Yerlikaya ve Başkan Yıldız, çocukları yanlarına alarak dualar edip temel atma törenini gerçekleştirdi. 39 milyon liraya mal olacak Beyoğlu Ortaokulu'nun içerisinde 42 adet derslik, 10 adet laboratuvar ve çeşitli atölyelerin bulunması planlanıyor.

"Önümüzdeki 100 yıl boyunca hizmet verecek okul yapıyoruz"

Okulun vazgeçilmez ve değişmez bir değere ve öneme sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Burada olduğu gibi öyle bir proje yapıyoruz ki önümüzdeki 100 yıl boyunca mükemmel hizmet verecek bir okul yapıyoruz. Bütün ilçelerimize okulları en kısa zamanda yapmak ve 3 milyon 40 bin öğrencimize 175 bin eğitim neferimiz olan öğretmenlerimizle beraber sizlere arzı endam etmek için büyük heyecan duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Beyoğlu'ndaki eğitim yatırımlarının devam ettiğinden bahseden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bütün bu okullarımızda konferans salonları ve spor salonları mevcut olacak. Tevfik Sağlam Ortaokulu da İnşallah 1-2 ay içerisinde temeli atılmış olacak ve o da çok yakın bir zamanda Beyoğlu'nun çocuklarına hizmet etmiş olacak. Eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz Tevfik Sağlam Ortaokulu'nu. Aynı şekilde İstiklal Okulu'nun da yenileme çalışması başlayacak önümüzdeki günlerde" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sivrisinek paniği büyüyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 'virüs bulaştırması için kan emmesi gerekiyor' diyerek uyardı
İstanbul'da sivrisinek paniği büyüyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "virüs bulaştırması için kan emmesi gerekiyor" diyerek uyardı
Erdoğan: 'İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon...
Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon...
İstanbul'da sıcaklıklar artacak
İstanbul'da sıcaklıklar artacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Sertab Erener Levent Yüksel Melisa Döngel
Spor Ali Koç Salih Uçan Metin Oktay Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:11:28. #1.14#

title