Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi
Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.
13.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:29
Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi
İSTANBUL - Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA