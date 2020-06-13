Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi İSTANBUL - Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaynak: İHA