Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi
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Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi

Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.

13.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:29

Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi

İSTANBUL - Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi

Kaynak: İHA

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