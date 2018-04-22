Beyoğlu'nun "Sokak Faresi" Görenleri Şaşkına Çeviriyor

Beyoğlu Cihangir'de insanlardan ve kedilerden kaçmayan "sokak faresi" görenleri şaşkına çeviriyor.

Beyoğlu Cihangir'de yaşayan "sokak faresi" görenleri şaşkına çeviriyor. Hep aynı sokakta yaşayan fare insanlardan da kaçıp saklanmıyor. Kendisiyle aynı sokakta yaşayan kedileri de korkutan haylaz fare onların mamasını yiyor. Kediler bu yaramaz fareyi kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in haylaz sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor. - İSTANBUL