BEYOĞLU'NU SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ÇETELERE OPERASYON: 23 GÖZALTI Beyoğlu'nda bir süre önce iki çete arasında yaşanan kalaşnikof ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı çatışmaların ardından polisin çeteleri çökertmek için başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Beyoğlu 'nda bir süre önce iki çete arasında yaşanan kalaşnikof ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı çatışmaların ardından polisin çeteleri çökertmek için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Sabaha karşı Şişli ve Beyoğlu'nda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bir süre önce iki çete arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmalara ait güvenlik kameraları ortaya çıkmıştı. Silahlı çatışmalardan ilki Kasımpaşa, Zincirlikuyu Caddesi üzerinde 22 Ocak günü gece saatlerinde yaşandı. Lüks bir otomobili pusuya düşüren 4 çete üyesinin pompalı tüfeğinde olduğu silahlarla otomobil içerisindeki Zafer B.'yi çapraz ateşe aldı. Dört kişinin çete lideri Barış B.'nin kardeşinin otomobile düzenlediği silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansırken, saldırı sonucunda yaralanan Zafer B. kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşanan ikinci çatışmada ise çete üyeleri kalaşnikof silahlarla karşı taraftaki kişilere saldırı düzenleyip 1 kişiyi yaraladı. Fetihtepe Mahallesi'nde yine aynı gruplar arasında yaşanan 3'üncü olayda da 1 kişi yaralandı. Beyoğlu'nda 3 farklı olayda 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaların ardından düzenlenen operasyonda saldırılara katılan çete üyelerinden 4'ünün yakalandığı çete lideri Barış B.'nin ise Gürcistan polisi tarafından yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Beyoğlu'ndaki olayların ardından çalışmalarını derinleştiren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, bugün erken saatlerde Şişli ve Beyoğlu'nda bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Gürcistan'da tutuklu olan çete lideri Barış B.'nin ise iadesinin isteneceği öğrenildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA