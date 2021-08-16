Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli

Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderilen yardım TIR'ı, arama kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye ulaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderilen yardım TIR'ı, arama kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye ulaştı.

Beyoğlu Belediyesi, yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Kastamonu'ya yardım elini uzattı. Beyoğlu'nda hayırsever bağışçıların desteğiyle Sosyal Market tarafından hazırlanan ve içerisinde temel gıda ile çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı yardım TIR'ı, sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere dualarla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderildi. Yardım TIR'ının yanı sıra gönderilen iş makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi de bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldı.

Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu zor günlerde el ele vererek büyük bir dayanışmayla acıları birlikte dindireceğiz. Çünkü bizim en büyük gücümüz dayanışmamız. Hayırsever kardeşlerimizin yardımları ile hazırladığımız yardım TIR'ımız Kastamonu'ya ulaştı. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Arama kurtarma çalışmalarına katılacak arkadaşlarımız da orada çalışmalara başladı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sel felaketinde zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli
Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli
Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mesut Özil Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:00:40. #1.14#

title