Beyoğlu'ndan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım eli

Beyoğlu Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderilen yardım TIR'ı, arama kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye ulaştı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderilen yardım TIR'ı, arama kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye ulaştı.

Beyoğlu Belediyesi, yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Kastamonu'ya yardım elini uzattı. Beyoğlu'nda hayırsever bağışçıların desteğiyle Sosyal Market tarafından hazırlanan ve içerisinde temel gıda ile çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı yardım TIR'ı, sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere dualarla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderildi. Yardım TIR'ının yanı sıra gönderilen iş makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi de bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldı.

Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu zor günlerde el ele vererek büyük bir dayanışmayla acıları birlikte dindireceğiz. Çünkü bizim en büyük gücümüz dayanışmamız. Hayırsever kardeşlerimizin yardımları ile hazırladığımız yardım TIR'ımız Kastamonu'ya ulaştı. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Arama kurtarma çalışmalarına katılacak arkadaşlarımız da orada çalışmalara başladı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sel felaketinde zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı