Beyoğlu'ndan kan bağışı kampanyasına tam destek

14.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:23

Beyoğlu Belediyesi, Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla Kızılay İstiklal Şubesi ile birlikte Taksim Meydanı'na Kan Bağışı Çadırı kurdu.



Kan stok seviyesini yükseltmek için Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına bir destek de Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Beyoğlu Belediyesi ve Kızılay İstiklal Şubesi işbirliğiyle Taksim Meydanı'nda Kan Bağışı Çadırı kuruldu. Başta belediye çalışanları olmak üzere vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Kan Bağışı Çadırı'nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kan bağışında bulundu.



"Her dara düştüğümüzde Kızılay'ımızın hilalini orada görüyoruz"



Vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yardımlaşma, paylaşma, merhamet dediğimizde aklımıza gelen, milletimizin bizzat kendi emekleriyle yüzyıllar önce kurmuş olduğu Kızılay geliyor. Her dara düştüğümüzde, dünyanın dört bir yanında bir afet, bir deprem veya sel felaketi olduğunda hemen Kızılay'ımızın hilalini orada görüyoruz" dedi.



"Herkesi kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyorum"



Başkan Yıldız, "Bugün Taksim Meydanı'nda biz de merhamet ve yardımlaşma adına bu köklü kuruluşumuz olan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına Beyoğlu Belediyesi olarak muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte destek oluyoruz. İnşallah biz de bu kan bağışı kampanyasıyla birlikte hayat kurtaranlardan birisi oluruz. Herkesi bir hayat kurtarmak üzere bu kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA