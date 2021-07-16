Beyoğlu'ndan demokrasi ve milli birlik gününde kahve ikramı
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Beyoğlu'ndan demokrasi ve milli birlik gününde kahve ikramı

Beyoğlu'ndan demokrasi ve milli birlik gününde kahve ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin iradesiyle bastırılmasının yıl dönümünde Kurşunlu Camii çevresinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde iki ayrı stand açarak vatandaşlara...

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin iradesiyle bastırılmasının yıl dönümünde Kurşunlu Camii çevresinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde iki ayrı stand açarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, etkinliklere katılan davetlilere ve vatandaşlara kendi eliyle kahve ikram etti. Diyarbakır yöresine ait kahve çeşitlerini hazırlayıp ikram eden Başkan Beyoğlu ile protokol mensupları ve vatandaşlar arasında samimi diyaloglar yaşandı. Beyoğlu, kahve ikramında bulunduğu Vali Münir Karaloğlu ile bir süre sohbet etti. Başkan Beyoğlu, günün anısına düzenlenen yürüyüş ve resim sergisinin açılışına da katıldı.

Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Beyoğlu, standları ziyaret eden vatandaşlarla tek tek ilgilendi. - DİYARBAKIR

Beyoğlu'ndan demokrasi ve milli birlik gününde kahve ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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