Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki tekstil atölyesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin giriş katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumandan etkilenen 9 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi uzun süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.