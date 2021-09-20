Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki tekstil atölyesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki tekstil atölyesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin giriş katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumandan etkilenen 9 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi uzun süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki tekstil atölyesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki tekstil atölyesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki tekstil atölyesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki tekstil atölyesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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