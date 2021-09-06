BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
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BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN -Zeki GÜNAL İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'ndaki tarihi Büyük Londra Oteli'ndeki bir odada başlayan yangın paniğe neden oldu.

BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN -Zeki GÜNAL İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'ndaki tarihi Büyük Londra Oteli'ndeki bir odada başlayan yangın paniğe neden oldu. Otel müşterileri kendilerini dışarı atarken dumandan etkilenen bir kişi kapı önünde fenalık geçirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı tarihi Büyük Londra Oteli'nin 3. katında saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, otel odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının büyümesi üzerine otel duman altında kaldı. Otel görevlileri yangına müdahale ederken müşteriler de kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenen bir kişi kapı önünde fenalık geçirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir süre duman tahliyesi yapan ekipler, yangını tamamen söndürdü.

Yangına ilk müdahaleyi yapan otel müşterisi Erkan Yüzüak "Geldiler yan tarafta oda yanıyor, duman geliyor dediler. Odaya çıktık. Açtık kapıyı içeride kimseyi göremedik. İçeriden alevler çıkıyordu. İlk müdahaleyi yaptık. İnşallah kimse yoktur" dedi.

BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2
BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ OTELDE YANGIN PANİĞİ -2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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