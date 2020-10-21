Beyoğlu'ndaki silahlı kavgaya karışan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'ndaki silahlı kavgaya karışan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

21.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:25
Beyoğlu'ndaki silahlı kavgaya karışan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Piri Paşa Mahallesi Ahbap Sokak'ta 17 Ekim'de iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucunda Kasım Kurt'un ölmesi, Ali B. ve Hüsni B'nin yaralanmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri aralarında 2 yaralının da bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İki aile arasındaki kavganın bir kadın ve erkeğin arasındaki sosyal medya mesajlaşmalarından kaynaklandığı polis ekiplerince tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin hastanedeki tedavilerinin tamamlanmalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen silahlı kavga sokakta bulunan güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonundan çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde ailelerin birbirlerine silahlarla ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Sinan Akçıl Yavuz Bingöl İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyoğlu'ndaki silahlı kavgaya karışan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:28:31. #1.15#
title