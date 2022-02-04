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Son dakika haber: Beyoğlu'ndaki parfüm kavgası: Parfüm satıcıları gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Beyoğlu'ndaki parfüm kavgası: Parfüm satıcıları gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki kavgada turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki kavgada turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde önceki akşam parfüm satıcıları dövdükleri turistin başında şişe kırmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 kişinin kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G.  polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 kişi, hakkında turistlerin şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Haber

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