Beyoğlu'ndaki müteahhit cinayeti: Sanıklara müebbet hapis cezası

21.10.2019 14:16

BEYOĞLU'nda müteahhit Cafer Çelik'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan oğlu Kadir Çelik ve Sinan Civik müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cafer Çelik'in oğlu Kadir Çelik, "Hiçbir evlat babasını öldürmek istemez. Ağzı bozukluğuyla kendini de beni de yaktı" dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir Çelik ve arkadaşı Sinan Civik getirildi. Öldürülen Cafer Çelik'in diğer oğlu müşteki Serdar Çelik de duruşmada hazır bulundu.

"CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUZ"

Serdar Çelik'in avukatı, "Sanıkların eylem birliği içerisinde hareket ettikleri olay tarihinde kapıları kilitlemeleri, kamerayı sökmeleri, maktulün üzerindeki telefonu almalarından da açıkça görülmektedir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"HİÇBİR EVLAT BABASINI ÖLDÜRMEK İSTEMEZ"Sanık Kadir Çelik son savunmasında, " Olay arbededen dolayı meydana gelmiş bir olaydır. Ben tek başıma bile babamı yıkabilirim zira sporcuyum. Sinan beyin de bir kusuru suçu yoktur. Babamın hiçbir kuruş parasını almadım. Üzgünüm, hiçbir evlat babasını öldürmek istemez. Babam aksi biriydi. Ağız bozukluğu nedeniyle kendisini de yaktı, beni de yaktı" diye konuştu.

"KEŞKE BÖYLE BİR İŞİN İÇİNDE OLMASAYDIM"Cinayetin olduğu gün ev almak için olay yerinde bulduğunu iddia edilen sanık Sinan Civik ise, "Ben keşke evimi satmasaydım, keşke yeni bir ev almak için gitmeseydim. Ben babasız büyüdüm. Suçla ilgim yoktur. Keşke böyle bir işin içinde olmasaydım. Baba oğul arasında kaldım. Kendimi cezaevinde buldum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, sanık Kadir Çelik'i, "Tasarlayarak babasını kasten öldürme" suçundan işleniş şekli ve özellikleri nedeniyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutum ve davranışlarını lehine kabul eden heyet, cezada indirim uygulayarak müebbet hapse çevirdi. Heyet, sanık Sinan Civik hakkında ise, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ63 yaşındaki müteahhit Cafer Çelik, 21 Şubat 2018 tarihinde Beyoğlu'nda satışa çıkardığı daireyi almak isteyen müşteriyle buluşmak için evden çıkmıştı. Daha sonra kendisine ulaşılamaması üzerine eve giden Çelik'in oğlu Serdar Çelik babasının cesediyle karşılaşmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme sonucunda iki kişinin binadan koşarak çıktığı belirlemişti. Yapılan araştırmanın ardından Cafer Çelik'ten yaklaşık yarım saat önce daireye müteahhittin büyük oğlu Kadir Çelik'in (40) ve onun arkadaşı Sinan Civik'in (48) girdiği tespit edilmişti. Bunun üzerine ekipler, şüpheli Kadir Çelik ile Sinan Civik'i gözaltına almıştı. Yakalanan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAMEİddianamede, ifadesine yer verilen Kadir Çelik, "Ben babamın yanında uzun yıllar kalfa olarak inşaat işlerinde çalıştım. Kendimi bildim bileli babam ile yıldızımız bir türlü barışmadı. Kendisiyle çok sık görüşmezdim. Babam hiçbir zaman vize maddi ve manevi babalık görevini yapmadı. Bu duruma hep içerledim ve babamı öldürmeyi düşündüm" şeklinde konuşmuştu.İddianamede sanık Kadir Çelik'in "Tasarlayarak öldürme", "Üstsoy'dan akrabayı kasten öldürme" ve "Kişinin öldürülmesinden yararlanarak hırsızlık"suçlarından, sanık Sinan Civik'in ise "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: DHA