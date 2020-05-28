Beyoğlu'ndaki halı sahalarda Cuma namazı hazırlığı
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Beyoğlu'ndaki halı sahalarda Cuma namazı hazırlığı

İstanbul'da korona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan 3 bin 457 cami ve mescitten 1923'ü yarın cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Beyoğlu'ndaki halı sahalarda Cuma namazı hazırlığı
28.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:52

İstanbul'da korona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan 3 bin 457 cami ve mescitten 1923'ü yarın cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. İstanbul Valiliği şehirdeki 264 mekanda da cuma namazı kılınabileceğini açıklamasının ardından Beyoğlu'nda çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, Hasköy Spor Kompleksi'nde sosyal mesafeye uygun şeritler çekti.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan camiler, yarın Cuma namazıyla ibadete açılıyor. İstanbul Valiliği şehirdeki 3 bin 457 cami ve mescitten 1923'ünde ve 264 mekanda cuma namazı kılınabileceğini açıkladı. Adalar, Beşiktaş, Fatih, Güngören, Kartal, Şile, Sultanbeyli, Sultangazi, Üsküdar ve Tuzla ilçelerinde cami ve mescitlerin dışında herhangi bir mekan cuma namazı kılınması için belirlenmedi. Diğer ilçelerde pazar yerinden tenis kortuna, sürücü aday sahasından düğün salonu bahçesine, basket sahasından otoparka, stadyumdan mahalle meydanına kadar çeşitli ebat ve özellikleri sahip yerler Cuma namazı kılınacak mekanlar listesine alındı. Bu kapsamda çalışma başlatan Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hasköy Spor Kompleksi'ndeki halı sahada sosyal mesafeye uygun şeritler çekti. Cemaatin fiziksel mesafe kurallarına uyarak namaz kılması için hazırlandığı öğrenilen şeritler için çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Konu hakkında bilgi veren belediye yetkilisi, "Korona virüs salgını nedeniyle kılınamayan Cuma namazını kılmak için Diyanet İşleri Başkanlığımızın yönlendirmesiyle, belli açık alanları sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıyoruz. Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak da şu an Hasköy Spor Kompleksiniz hazırlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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