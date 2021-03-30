Beyoğlu'ndaki bir barın terasında çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'ndaki bir barın terasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Beyoğlu'ndaki bir barın terasında çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'ndaki bir barın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Beyoğlu'ndaki bir barın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.?

Billurcu Sokak'ta tadilat yapılan bir barın terasında yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Binada hasar oluşturan yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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