Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Haberler » Güncel » Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haber

Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.01.2020 05:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 06:28
Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken bina sakinleri binayı boşalttı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve ekipleri, sevk edildi. ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler ardından, soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler