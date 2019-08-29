29.08.2019 16:45

Beyoğlu'ndaki Almanya Konsolosluğunun çatısında yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken, çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, konsolosluk çalışanları tarafından söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı.

Olay, saat 15: 30 sıralarında Beyoğlu İnönü Caddesi üzerinde bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konsolosluk binasının çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Konsolosluk çalışanları tarafından söndürülen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Konsolosluk binasında yaşanan kısa süreli panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA