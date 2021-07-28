Beyoğlu'ndaki akrabalar arasındaki silahlı çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Beyoğlu'ndaki akrabalar arasındaki silahlı çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi

Beyoğlu'ndaki akrabalar arasındaki silahlı çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

BEYOĞLU Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışmada ölü sayısı 4'e yükseldi.

BEYOĞLU Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışmada ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tedavi gören Beytullah Akçay da hayatını kaybetti.

Örnektepe Mahallesi'nde dün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda 1.5 yıl önce evlendiği eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, birkaç gün önce evini terk ederek 6 aylık kızıyla birlikte dayısının yanına sığındı. Telefonla defalarca konuşmasına rağmen Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi. Hacer Giray aşağı inmezken kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay evden çıkarak Enes Berk Giray'ı sakinleştirmek istedi. İki kuzenin çabalarına rağmen Giray sakinleşmezken, içlerinden biri Beytullah ve İrfan Akçay'ı tabancayla vurdu. Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu. Hulusi Giray, Enes Berk Giray ve Burak Giray'a hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Beytullah Akçay ile İrfan Akçay hastaneye kaldırıldı. Beytullah Akçay da kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti. Yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım

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