Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
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Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

30.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:45

Son dakika haberler: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı Beyoğlu Halıcıoğlu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

- Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu Halıcıoğlu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu-Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 PA 9807 plakalı otomobilin sürücüsü, dikkatsiz bir şekilde kavşağa girdiği esnada bir şirket çalışanlarını taşıyan servis minibüsüne çarptı.

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Kaza sonucu minibüs çarpmanın etkisi ile refüje çıktı. Servis minibüsüne ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kısmen kapanan karayolu ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: - Halıcıoğlu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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