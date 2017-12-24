Taksim'de Yorgun Mermi Dehşeti! Başından Yaralanan Mısırlı Kadın Turist, Bir Anda Yere Yığıldı

Taksim Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Mısır uyruklu genç bir kadın, nereden geldiği belli olmayan mermiyle yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kadının yorgun mermi sonucu yaralandığı üzerinde duruyor.

YÜRÜRKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yaya olarak yürüyen Zahide Muhammed Fadii (30), kafasında bir acı hissetti. Bir süre daha yürüyen kadın, Taksim Mis Sokak üzerindeki bir pastanenin önünde yere yığıldı.

ÇEVREDEKİ İNSANLAR YARDIMINA KOŞTU

Kadının yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, kadının kan akan başına peçete ile müdahale etti. Ardından da sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

YORGUN MERMİ İDDİASI

Öte yandan olay yerine gelen güven timleri, çevrede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yorgun merminin isabet ettiği üzerinde duran tim, olayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan kadının ise başından yara aldığı, bilincinin açık olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.