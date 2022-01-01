BEYOĞLU'NDA YOLU KAPATIP DANS ETTİLER - Haberler
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BEYOĞLU'NDA YOLU KAPATIP DANS ETTİLER

BEYOĞLU'NDA YOLU KAPATIP DANS ETTİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, BEYOĞLU'nda bir grup, Tarlabaşı Bulvarı'nı kapatarak dans etti.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - , BEYOĞLU'nda bir grup, Tarlabaşı Bulvarı'nı kapatarak dans etti. Bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, gece 02.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni yılın gelişini kutlamak isteyen bir grup maganda Tarlabaşı Bulvarı'nın ortasında araçlarından açtıkları yüksek sesli müzikle dans etti. Oluşan araç kuyruğuna ve tepkilere aldırmayan grup, dakikalar sonra dans etmeyi bırakarak araçların geçişine izin verdi.

BEYOĞLU'NDA YOLU KAPATIP DANS ETTİLER

BEYOĞLU'NDA YOLU KAPATIP DANS ETTİLER

BEYOĞLU'NDA YOLU KAPATIP DANS ETTİLER

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