Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi

Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yolları su bastı.

Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yolları su bastı. Rögarlar tıkanınca araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran etkili yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Çakan şimşekler ve kararan hava nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Etkili yağmur kısa sürede yolları göle çevirdi. Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi de su ile doldu. Kapanan rögarlar nedeniyle su kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar yol kenarından güçlükle ilerledi. Bazıları demirlere tutunarak geçerken bazıları da ayakkabıları ile suyun içinden geçti. Motosikletler ve otomobiller ise yollardan güçlükle ilerledi. Yağışın etkisini kaybetmesiyle su çekildi. İstanbul'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal Yurttaş