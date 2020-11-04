Beyoğlu'nda yokuş inen kamyon binaya çarptı
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Beyoğlu'nda yokuş inen kamyon binaya çarptı

04.11.2020 01:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:44
Beyoğlu'nda yokuş inen kamyon binaya çarptı

Beyoğlu'nda çöp kamyonu, yokuş inerken 3 katlı binaya çarptı.

Beyoğlu'nda çöp kamyonu, yokuş inerken 3 katlı binaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 34 DG 6021 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, Kaptan Paşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde çöp topladığı sırada yokuş inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı evin girişine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle binada hasar oluştu, doğalgaz borusunun kırılması üzerine sızıntı meydana geldi.

İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattını kesmesinin ardından kamyon, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Binada yaşayanlar tahliye edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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