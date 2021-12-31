Beyoğlu'nda yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı - Haberler
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Beyoğlu'nda yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı

Beyoğlu'nda yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı
AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.

İSTANBUL (AA) - Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı güvenlik tedbirleri kapsamında, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrildi.

Polis, İstiklal Caddesi'ndeki tüm sokaklarda arama noktaları oluşturdu. Ekipler, vatandaşları ve turistleri üstlerini aradıktan sonra İstiklal Caddesi'ne alıyor. Taksim Metrosu'ndan meydana geçen kişilerin de üst araması yapılıyor.

Öte yandan, Özel Harekat polisleri de meydan ve cadde boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı.

Ayrıca, atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev alıyor.

İtfaiye ekipleri de meydan ve çevresinde hazır bekliyor.

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AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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