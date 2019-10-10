Beyoğlu'nda yıkılan metruk binanın enkazı kaldırılıyor

10.10.2019 12:33

BEYOĞLU 'nda sabaha karşı bir bölümü yıkılan tek katlı metruk binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Beyoğlu Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı metruk binada çökme meydana gelmiş ve bir kısmı sabaha karşı yıkılmıştı. Olayın ardından Beyoğlu Belediye ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bir bölümü yıkılan bina-Belediye ekiplerinden görüntü-Sokakta alınan güvenlik önlemleri-Binanın tamamının iş makinesi tarafından yıkılması-hurdacıların enkazdaki demirleri almaya çalışması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul