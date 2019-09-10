Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlere 3 bin kap aşure dağıtıldı

10.09.2019 19:17

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda gezen yerli ve yabancı turistlere muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kap aşure dağıtıldı.



Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi Meydanı'nda muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kap aşure dağıldı. Yerli ve yabancı turistlere ikram edilen aşurelere yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca muharrem ayının önemini anlatan İngilizce ve Türkçe broşürler de dağıtıldı.



Tezgahın arkasına geçip vatandaşlara aşure dağıtan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün matem günümüz, bir hüzün günümüzdür. Bütün şehitlerin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Bugünün hatırına burada bulunan yerli ve yabancı turistlerimize, Beyoğlu'na teşrif eden tüm misafirlerimize aşure ikramı yapıyoruz. Az önce hanımefendi İngiltere'den geldiğini söyledi, o da ilginç bulduğunu söyledi. Nuh peygamberin tatlısı verilen broşürlerde hem İngilizce hem Türkçe Kerbela'yı, aşureyi anlatıyor. Hem de neden bu tatlının ikram edildiğini anlatan broşürleri de kendilerine takdim ettik. Beyoğlu, çeşitliliğin olduğu, zenginliğin olduğu bir ilçe. Bu anlamda aşure ayı ile benzeşen bir tarafı var. Hz. Hüseyin'i ve onunla beraber olan şehitleri hatırlatıyor" dedi.



"Vatandaşlarla iç içe olması hoşuma gitti"



Başkanın aşure dağıtmasından dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Kıvanç Köklü, "Tadı güzel ama bizim oralardaki aşureler daha güzel. Başkanın elinden olduğu için memnunum. Başkanın vatandaşlarla iç içe olması hoşuma gitti" diye konuştu.



"Bütün insanlar için barış dolu günler dilerim"



Aşureyi çok beğendiğini söyleyen Şöhret Altun, "Çok güzel, kim yaptıysa eline sağlık. Herkese hayırlı olmasını isterim. Bütün insanlar için barış dolu günler dilerim. Oturup bir yerde çay içiyorduk, sonra herkes yeyince ben de aldım. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA