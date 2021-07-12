Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor

Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Şişhane Meydanı'nda mobil aşı noktası oluşturdu.

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Şişhane Meydanı'nda mobil aşı noktası oluşturdu.

Şişhane Meydanı'ndaki Bilim Beyoğlu Merkezi'nde kurulan mobil aşı noktasında görevli sağlık ekipleri, aşı sırası gelen vatandaşlara Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Merkeze gelen vatandaşlar, kimlik bilgileriyle sıra numarası alarak aşılarını oluyor. Aşı olanların, herhangi bir olumsuzluğa karşı bir süre merkezde beklemeleri isteniyor.

Aşılama, 14 Temmuz'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.

Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor
Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Metin Oktay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:15:51. #1.16#

title