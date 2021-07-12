Beyoğlu'nda yerinde aşı uygulaması yapılıyor

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Şişhane Meydanı'nda mobil aşı noktası oluşturdu.

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Şişhane Meydanı'nda mobil aşı noktası oluşturdu.

Şişhane Meydanı'ndaki Bilim Beyoğlu Merkezi'nde kurulan mobil aşı noktasında görevli sağlık ekipleri, aşı sırası gelen vatandaşlara Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Merkeze gelen vatandaşlar, kimlik bilgileriyle sıra numarası alarak aşılarını oluyor. Aşı olanların, herhangi bir olumsuzluğa karşı bir süre merkezde beklemeleri isteniyor.

Aşılama, 14 Temmuz'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar